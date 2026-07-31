CBIZ: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CBIZ lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CBIZ noch ein Gewinn pro Aktie von 0,660 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat CBIZ mit einem Umsatz von insgesamt 682,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 683,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,19 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at