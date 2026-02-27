CBIZ stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CBIZ ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CBIZ die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CBIZ ein Ergebnis je Aktie von -1,530 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 460,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 542,7 Millionen USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,76 Milliarden USD gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

