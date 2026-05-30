CBIZ Aktie

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WKN: A0F5F5 / ISIN: US1248051021

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30.05.2026 19:10:47

CBIZ Stock Is Down 60%. Here's What a $21.7 Million Exit Could Mean

On May 14, 2026, Premier Fund Managers Ltd disclosed in an SEC filing that it sold out of CBIZ (NYSE:CBZ) during the first quarter, with an estimated transaction value of $21.68 million based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated May 14, 2026, Premier Fund Managers Ltd reported selling all 614,524 shares of CBIZ during the first quarter. The estimated transaction value for this sale is approximately $21.68 million, calculated using the average unadjusted closing price for the quarter. The quarter-end net position change reflected a $31.52 million decrease, including share sales and price movement effects.CBIZ is a leading provider of financial, insurance, and advisory services with a diversified portfolio spanning accounting, benefits consulting, and IT solutions. The company leverages its broad service offering and national footprint to serve a wide range of clients, focusing on the needs of small and medium-sized enterprises. CBIZ's integrated approach and sector expertise position it competitively in the specialty business services market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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