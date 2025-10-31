CBIZ verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CBIZ hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,48 USD gegenüber 0,700 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 693,8 Millionen USD gegenüber 438,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at