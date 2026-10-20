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20.10.2026 06:31:29
CBIZ: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
CBIZ hat am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
CBIZ hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,480 USD je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,21 Prozent auf 702,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 693,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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