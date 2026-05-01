CBIZ zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CBIZ präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,91 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 848,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 838,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at