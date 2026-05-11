CBL Associates Properties hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CBL Associates Properties gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 1,48 USD. Im letzten Jahr hatte CBL Associates Properties einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,96 Prozent auf 146,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 141,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at