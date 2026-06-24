CBL Corporation Aktie
WKN DE: A2AJYT / ISIN: NZCBLE0001S6
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24.06.2026 21:24:41
CBL Stock Doubled in a Year. So What Should Investors Make Of This Insider Sale?
Howard Grody, an executive vice president of leasing at CBL & Associates Properties, Inc. (NYSE:CBL), reported the sale of 5,728 shares of common stock for a total consideration of approximately $275,000, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($48.03); post-transaction value based on June 18, 2026 market close ($48.03).* 1-year performance metrics are calculated using June 18, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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