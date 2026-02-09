CBOE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CBOE gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 2,97 USD gegenüber 1,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CBOE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,20 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 10,42 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 7,21 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat CBOE in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,71 Milliarden USD im Vergleich zu 4,09 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at