CBOE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CBOE hat am 01.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,37 USD je Aktie generiert.

CBOE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,27 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at