CBOE Holdings Aktie
WKN DE: A1CZTX / ISIN: US12503M1080
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02.11.2026 03:17:10
Cboe Global Markets: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 30, 2026, Cboe Global Markets (BATS:CBOE) announced that net revenue increased 18% year over year to $712 million. Long-term investors care because proprietary index options and market data fees provide the exchange operator with reliable cash flow in volatile markets. Three takeaways from management explain where the business goes next.
Cboe extended its exclusive licensing agreement for S&P 500 Index options through 2051, removing a major long-term uncertainty for its business. The agreement secures Cboe's highest-margin proprietary product line without disturbing 2026 financial terms.
Management is expanding Cboe Predicts to offer key performance indicator (KPI) event contracts tied to corporate financial disclosures. By operating under Securities and Exchange Commission rules and clearing through Cboe Clear U.S., Cboe offers institutional investors regulatory protections that off-exchange competitors lack.
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