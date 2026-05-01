CBOE Holdings Aktie
WKN DE: A1CZTX / ISIN: US12503M1080
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01.05.2026 13:36:09
CBOE Global Markets, Inc. Announces Rise In Q1 Profit
(RTTNews) - CBOE Global Markets, Inc. (CBOE) reported a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $384.1 million, or $3.66 per share. This compares with $249.4 million, or $2.37 per share, last year.
Excluding items, CBOE Global Markets, Inc. reported adjusted earnings of $388.2 million or $3.70 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.5% to $1.273 billion from $1.195 billion last year.
CBOE Global Markets, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $384.1 Mln. vs. $249.4 Mln. last year. -EPS: $3.66 vs. $2.37 last year. -Revenue: $1.273 Bln vs. $1.195 Bln last year.
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