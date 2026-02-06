CBOE Holdings Aktie
WKN DE: A1CZTX / ISIN: US12503M1080
|
06.02.2026 13:51:02
CBOE Global Markets, Inc. Reveals Advance In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - CBOE Global Markets, Inc. (CBOE) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $312.2 million, or $2.97 per share. This compares with $195.6 million, or $1.86 per share, last year.
Excluding items, CBOE Global Markets, Inc. reported adjusted earnings of $321.0 million or $3.06 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.8% to $1.204 million from $1.107 million last year.
CBOE Global Markets, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $312.2 Mln. vs. $195.6 Mln. last year. -EPS: $2.97 vs. $1.86 last year. -Revenue: $1.204 Mln vs. $1.107 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CBOE Holdings Inc
|
05.02.26
|Ausblick: CBOE gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: CBOE stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: CBOE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: CBOE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu CBOE Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CBOE Holdings Inc
|221,20
|-4,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.