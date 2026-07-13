CBOE Holdings Aktie
WKN DE: A1CZTX / ISIN: US12503M1080
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13.07.2026 23:05:00
Cboe Global Markets to Launch Extended Hours for Single-Stock Options. Here's Why It Wins When Volatility Spikes.
Options and derivatives marketplace Cboe Global Markets (NYSEMKT: CBOE) plans to launch new extended trading hours for select multi-exchange mega-cap stock options. The extended hours will see the market open for options trading for these select stocks at 7:30 a.m. ET, two hours earlier than the major indexes open for trading. It will stay open until 4:15 p.m. ET, 15 minutes past the rest of the markets. This is for Monday through Friday only.The 20 or so select stocks are all mega-caps, including all the Magnificent Seven stocks -- Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta, and Tesla. It also includes big names like Broadcom, Palantir, and Advanced Micro Devices. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu CBOE Holdings Inc
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