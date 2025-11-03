CBOE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CBOE hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,14 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,06 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at