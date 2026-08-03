CBOE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CBOE präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,44 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,17 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at