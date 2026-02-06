CBON COSMETICS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CBON COSMETICS präsentierte am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 9,06 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 8,22 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,30 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at