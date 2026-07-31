CBRE Group A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CBRE Group A äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CBRE Group A 0,720 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,23 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,75 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at