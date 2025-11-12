12.11.2025 06:31:28

CBS A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CBS A hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,70 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

