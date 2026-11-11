CBS A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CBS A präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CBS A -0,230 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,03 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CBS A einen Umsatz von 6,70 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at