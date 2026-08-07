CBS A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CBS A hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,85 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,91 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at