CBS A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CBS A gab am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,35 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CBS A einen Umsatz von 7,19 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at