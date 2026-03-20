CBS Aktie
WKN: A0HM1P / ISIN: US1248572026
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20.03.2026 15:59:14
CBS News cuts 6% of workers, citing changes in the industry
The cuts could impact roughly 60 employeesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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