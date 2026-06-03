CBS Aktie
WKN: A0HM1P / ISIN: US1248572026
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03.06.2026 03:53:03
CBS News Fires Scott Pelley of ‘60 Minutes’
Mr. Pelley, a longtime correspondent and former “Evening News” anchor, harshly criticized the show’s leadership in an extraordinary exchange during a staff meeting on Monday.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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