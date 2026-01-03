|
03.01.2026 11:27:39
CBS News: Maduro wurde von US-Eliteeinheit gefasst
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro ist laut einem Medienbericht von einer US-Elite-Spezialeinheit gefangen genommen worden. Am frühen Samstagmorgen sei Maduro von Einheiten der Delta Force in Gewahrsam genommen worden, berichtete der US-Sender CBS News unter Berufung auf US-Beamte.
Die Einheit der US-Armee kam auch 2019 zum Einsatz, bei der der Anführer des Islamischen Staates (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, getötet wurde./ngu/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.