CC Neuberger Principal A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CC Neuberger Principal A lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 240,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 240,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at