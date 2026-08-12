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12.08.2026 06:31:29
CC Neuberger Principal A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
CC Neuberger Principal A hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
CC Neuberger Principal A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 229,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 234,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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