CC Neuberger Principal A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CC Neuberger Principal A hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

CC Neuberger Principal A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 229,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 234,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at