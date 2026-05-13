CC Neuberger Principal A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CC Neuberger Principal A präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

CC Neuberger Principal A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

CC Neuberger Principal A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 224,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at