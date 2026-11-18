CC Neuberger Principal A hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CC Neuberger Principal A ein Ergebnis je Aktie von 0,050 USD vermeldet.

CC Neuberger Principal A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 234,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at