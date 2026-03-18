18.03.2026 06:31:28

CC Neuberger Principal A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CC Neuberger Principal A hat am 16.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 282,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CC Neuberger Principal A 247,3 Millionen USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,500 USD. Im Vorjahr waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 981,29 Millionen USD gegenüber 939,29 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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