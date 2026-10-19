CCA Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CCA Industries hat am 16.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CCA Industries ein EPS von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,72 Prozent auf 1,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at