CCB Real Estate Fund REIT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CCB Real Estate Fund REIT hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat CCB Real Estate Fund REIT mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.at