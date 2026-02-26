CCC Intelligent Solutions: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CCC Intelligent Solutions hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat CCC Intelligent Solutions im vergangenen Quartal 277,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CCC Intelligent Solutions 246,5 Millionen USD umsetzen können.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,06 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte CCC Intelligent Solutions einen Umsatz von 944,80 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at