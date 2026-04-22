CCFNB Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CCFNB Bancorp hat am 20.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,23 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 25,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at