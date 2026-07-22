CCFNB Bancorp präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CCFNB Bancorp hat am 20.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 USD. Im Vorjahresviertel hatte CCFNB Bancorp 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat CCFNB Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 26,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at