CCFNB Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CCFNB Bancorp hat am 21.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 2,09 USD gegenüber 1,47 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

CCFNB Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,85 USD beziffert. Im Vorjahr hatte CCFNB Bancorp 5,33 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 98,33 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 92,12 Millionen USD im Vorjahr.

