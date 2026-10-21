21.10.2026 06:31:29

CCFNB Bancorp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CCFNB Bancorp lud am 19.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte CCFNB Bancorp 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 24,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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