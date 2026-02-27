CCK Consolidated gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CCK Consolidated lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,02 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Mit einem Umsatz von 264,2 Millionen MYR, gegenüber 267,4 Millionen MYR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,18 Prozent präsentiert.

CCK Consolidated hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,110 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,120 MYR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 1,05 Milliarden MYR, gegenüber 1,06 Milliarden MYR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,61 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at