CCK Consolidated legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CCK Consolidated ließ sich am 28.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CCK Consolidated die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,03 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 263,1 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum waren 264,0 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at