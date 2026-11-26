CCK Consolidated hat sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 MYR je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,51 Prozent auf 234,1 Millionen MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 264,5 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at