CCK Consolidated stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CCK Consolidated ließ sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CCK Consolidated die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,01 MYR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CCK Consolidated noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 MYR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 250,7 Millionen MYR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 258,4 Millionen MYR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at