CCL Industries A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CCL Industries A hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,34 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,92 Prozent auf 2,22 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,97 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at