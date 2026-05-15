CCL Industries A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CCL Industries A lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Mit einem EPS von 1,18 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CCL Industries A mit 1,18 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,94 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 1,89 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at