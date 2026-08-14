CCL Industries A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CCL Industries A gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,31 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CCL Industries A 1,21 CAD je Aktie verdient.

CCL Industries A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,11 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,93 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at