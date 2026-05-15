CCL Industries B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CCL Industries B hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

CCL Industries B hat ein EPS von 1,18 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,18 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,94 Milliarden CAD – ein Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CCL Industries B 1,89 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at