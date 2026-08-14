CCL Industries B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CCL Industries B hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,31 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,21 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat CCL Industries B im vergangenen Quartal 2,11 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CCL Industries B 1,93 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at