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14.08.2026 06:31:29
CCL Industries B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CCL Industries B hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,31 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,21 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat CCL Industries B im vergangenen Quartal 2,11 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CCL Industries B 1,93 Milliarden CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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