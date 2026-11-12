CCL Industries B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CCL Industries B hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,32 CAD. Im Vorjahresviertel hatte CCL Industries B 1,21 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,22 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CCL Industries B einen Umsatz von 1,97 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at