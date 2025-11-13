|
CCL Industries B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
CCL Industries B hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 1,21 CAD gegenüber 1,08 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat CCL Industries B 1,97 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,85 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
