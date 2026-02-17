|
CCL International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
CCL International stellte am 14.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,27 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CCL International ein Ergebnis je Aktie von -0,690 INR vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 28,8 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
