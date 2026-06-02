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02.06.2026 06:31:29
CCL International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
CCL International hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 338,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 360,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,490 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,370 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 503,54 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 458,23 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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